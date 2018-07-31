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31 Temmuz 2018 17:01

Başkan Büyükkılıç Dünya Şampiyonu Ali Doğan’ ı tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olan Milli sporcu Ali Doğan için mesaj yayınladı.

Başkan Büyükkılıç Dünya Şampiyonu Ali Doğan’ ı tebrik etti

31 Temmuz 2018 17:01


Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından 23-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Tayland’ın Pattaya şehrinde düzenlenen Üniversitelerarası Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Milli sporcumuz Ali Doğan’ın başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Gurur duyduk, onurlandık, Kayseri bu başarıyı hak ediyor. Son yıllarda sporda, bilimde, edebiyatta, sanatta birçok başarının arka arkaya gelmesinin Kayserimiz için bir övünç kaynağı olduğu gibi bu durum sosyal kalkınmanın da bir devamı olduğunun en büyük göstergesidir" dedi.


Altın madalya kazanılması ile ülkemizin bu başarısı sonucu bir kez daha Türk Bayrağı’nın göklerde dalgalandırıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Milli Sporcu Ali Doğan’ın finalde karşılaştığı Belarus’lu rakibini yenerek şampiyon olduğunu söyledi.


Başkan Büyükkılıç, şahsı ve hemşerileri adına Milli Sporcu Ali Doğan’ı kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.




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