Başkan Büyükkılıç Dünya Şampiyonu güreşçiyi tebrik etti

Memduh Büyükkılıç, Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Fatih Cengiz için mesaj yayınladı.

U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonasına katılan Kayseri Şekerspor Milli Güreşçisi Fatih Cengiz’in başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Memduh Büyükkılıç, “Gurur duyduk, onurlandık, Kayseri bu başarıyı hak ediyor” dedi. 21 Kasım günü Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanan ülkemizin bu başarısı ile bir kez daha Türk Bayrağı’nın göklerde dalgalandırıldığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Fatih Cengiz’in finalde karşılaştığı Gürcü rakibi Gale Bolkvadze’yi 5-2 yenerek şampiyon olduğunu söyledi.

Başkan Dr. Büyükkılıç, şahsı ve hemşehrileri adına Milli Güreşçi Fatih Cengiz’i kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.