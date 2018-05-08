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08 Mayıs 2018 17:03

Başkan Büyükkılıç emniyet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç emniyet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

08 Mayıs 2018 17:03

Memduh Büyükkılıç, 11 Ağustos 2017 günü temeli atılan Gesi Fatih Mahallesi’ndeki Emniyet Hizmet Binası’nda incelemelerde bulunarak inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Gesi Fatih Mahallesi Günsazak Bulvarı üzerinde inşası devam eden Emniyet Hizmet Binası’nın bölge olarak şehrin doğu kısmına hizmet vereceğini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç; "Bu bölge halkı ile yaptığımız sohbet ve ziyaretlerde bizden emniyet binası talep ettiler. Bizim görevimiz değil demedik ve konu hakkında gerekli çalışmalar yaptık. İlk itapta arsa tahsisi yaptık. Sonra projelendirdik ve inşa başlattık. Artık Emniyet Binası tamamlanma aşamasındadır. Önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Şimdiden bölge halkına hayırlı olsun” dedi.


Melikgazi Belediyesi olarak geleceğe yatırım yaptıklarını ve seçimlik değil halkın gerçek ihtiyaç ve taleplerini yerine getirdiklerini bundan dolayı da referans belediye olarak bilindiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 100 binin üzerinde nüfus barındıran şehrin doğu bölümünde ihtiyaç duyulan Emniyet Hizmet Binasının bölge için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.




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