Memduh Büyükkılıç, Engelliler Haftası dolayısıyla yayınlamış olduğu mesajda “en büyük engel, ilgisizlik ve sevgisizlik” dedi.

Melikgazi belediyesi olarak yaşama sevinci ile hayata bağlanan engellilerin yanlarında olduklarını hatırlatan Memduh Büyükkılıç, 10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası dolayısıyla yayınlamış olduğu mesajda şunları söyledi:

"Engelli kardeşlerimiz için belediyemizin hizmet ve yatırımlarında; engellilerin sorunları ve günlük yaşamda karşılaştıkları sıkıntıların çözümü noktasında farkındalık oluşturulmasına özen göstermekteyiz. Engelli kardeşlerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması, onların sosyal yaşamda çok daha fazla ve aktif şekilde yer almalarının sağlanması, toplumsal bir görev olmasının yanı sıra insani bir zorunluluktur. Belediyemiz yatırım ve hizmetleri ile engelli vatandaşlarımızın yaşam şartlarının iyileştirilmesi, hayatın her alanında var olmalarının sağlanması amacıyla atılan adımlar artık uygulama safhasındadır. Engelli vatandaşlarımızdan oluşan spor kulüplerimiz, yaya okul ve kaldırımlardaki geçiş düzenleri, görmeyenler için şerit uyarıcı yollar bu konuya verdiğimiz önemin bir ifadesidir."

“Engellileri anlamak için engelli olmaya gerek yok” diyen Başkan Büyükkılıç, bu vesile ile başta engelli vatandaşları olmak Ramazan ayının herkese sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulunduğu sözlerine ekledi.