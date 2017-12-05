Başkan Büyükkılıç, Engelliler Günü etkinliğine katıldı

Memduh Büyükkılıç, engelli çocukların hazırladığı bir birinden güzel gösterileri izleyerek onların bu heyecanlarına ortak oldu.

öğrenciler ile sohbet etti, derslerine konuk oldu

Özkar Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi çocukların hazırlamış olduğu anlamlı ve duygusal gösterileri aileleri ile birlikte izleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, birlikte olmak, inanmak ve azmin ne başarılara vesile olduğunu bu etkinlikte gördüklerini kaydetti.

Özkar Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin etkinliklerini yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak eğitime ve öğretime büyük önem veriyoruz. Çünkü geleceğe önem veriyoruz. Onların bilgili, tecrübeli ve bilinçli olmaları son derece önemlidir. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüzü tebrik ediyorum. Sağlıklı huzurlu sorunların en aza indirgendiği günler temenni ediyorum. Amacımız sadece bir gün için anmak, hatırlamak yanlarında olmak değil, her zaman hemhal olmak, onların sevgisini sıkıntısını paylaştığımızı bilmelerini istiyorum. Elbette fedakarca öğretmenlerimiz, velilerimiz yavrularımızın sevgisini sıkıntısını paylaşıyorlar minnet duyuyor teşekkür ediyorum. Onlar bizlerin dua kaynağıdır. İmkân ve fırsat verildiğinde, değer verildiğinde neler yaptıklarını burada hep beraber izledik. Toplumda sevinci ile sıkıntısı ile birlikteyiz beraberiz. Velilerimiz ve öğretmenlerimize hayırseverimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, düzenlenen programa öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği ve hepsinde de büyük bir istek ve şevk bulunduğunu; bu açıdan eğitime yapılan yatırımlara önem verdiklerini sözlerine ekledi.