Başkan Büyükkılıç, Filintanın Konağı’nda incelemelerde bulundu

’Filintanın Konağı’ olarak bilinen yapının aslına uygun olarak onarılarak hizmete sunulacağını hatırlatan Büyükkılıç, 19. yüzyıl ilk çeyreğinde sivil mimarinin en güzel eserlerinden birisi olarak günümüze kadar ayakta durmayı başaran ender eserlerden birisi olduğunu söyledi

Konağın 1985 yılında Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildiğini kaydeden Büyükkılıç ’’Melikgazi Belediyesince Filinta’nın Konağı’nda restorasyon çalışması yapılmaktadır. Bodrum ve zemin kattan oluşmaktadır. Taş kemerli yapısı ve o döneme ait ahşap ve alçı süsleme sanatının en güzel örnekleri bu konakta sergilenmiştir. Bu yapı hem kullanılan yapı malzemesi, hem işçilik hem de sanat tarihi için bir Anadolu Kültür eseridir. Projesi ve kullanılan yapı malzemeleri ile Filintanın Konağı mimari yapısı itibariyle Anadolu aile yapısının yaşantısını gözler önüne sermektedir. Melikgazi Belediyesi yine bir tarihi mekâna dokunuş yaparak kültürel mirasa sahip çıkıp gelecek kuşaklara emanet edecektir’’ diye konuştu.