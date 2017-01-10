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10 Ocak 2017 15:09

Başkan Büyükkılıç, Gazeteciler Günü’nü kutladı

Başkan Büyükkılıç, Gazeteciler Günü’nü kutladı

10 Ocak 2017 15:09

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yazılı bir mesajla kutladı.
Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“1961 yılında yapılan değişikliklere tepki olarak dokuz gazete sahibi 3 gün gazete yayınlamama kararı aldı. Gazete çalışanları ise 10 Ocak 1961 günü toplu yürüyüş ile haklarına sahip çıktı ve patronların, gazete çıkarmayacaklarını duyurdukları tarihlerde kendi gazetelerini çıkardı.
O günden itibaren her yılın 10 Ocak günü, 1971 yılına kadar ‘Çalışan Gazeteciler Bayramı’ olarak kutlandı. 1971 yılından itibaren bayram yerine “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak anılmaya devam etmektedir.
56. yılı kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri basın camiasında görev yapan medya mensubu arkadaşlarımızın bu anlamlı günlerini kutlar, çalışmalarındaki başarılarının devamı dileği ile selam ve saygılarımı sunarım.”



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