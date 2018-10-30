Başkan Büyükkılıç, Germir Mahallesi'nde

Memduh Büyükkılıç Germir Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle muhtarı Ali Kapusuz ve mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Muhtarlığı ziyaret eden ve burada mahalle muhtarı Ali Kapusuz ile bir süre görüşen Başkan Memduh Büyükkılıç daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Melikgazi Belediyesi olarak doğası, tarihi ve kültürü ile Kayseri'nin ve Melikgazi'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Germir'in kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla bunu kanıtlamış bulunmaktayız. Restorasyonunu tamamlanan ve hizmete açılan tarihi Germir İptida-i Mektebi, sokak sağlıklaştırma çalışmaları ve uzun yıllar atıl olarak durmuş ve yok olmaya yüz tutmuş bezirhaneleri aslına uygun olarak onarıp şehrimiz kültür hazinesine ekledik.Germir'in önemli bir turizm merkezi olması için projeler üretmeye devam ediyoruz. Ziyaretimiz esnasında kadirşinas mahalle sakinlerimizin makul talepleri oldu. Onları değerlendireceğiz. Bizim yapacağımız işleri biz, diğer kurumlarla ilgili olanlarını da o kurum yetkililerini bildirerek sorunların en aza indirgenmesi için çaba sarf edeceklerini” kaydetti

Başkan Büyükkılıç “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın “Mazeret Değil, Hizmet üretin” tavsiyeleri doğrultusunda Melikgazi'de yaşayan 565 bin vatandaşımıza en kaliteli hizmeti,en hızlı sürede getirebilmek için güler yüzlü ekibimizle yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşmaya devam ediyoruz.” dedi.