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28 Temmuz 2018 08:49

Başkan Büyükkılıç Gesi Mahallesinde

Gesi Fatih Mahallesi’nde Cuma namazı sonrası mahalle halkı ve esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, Gesi Fatih Mahallesi’nin son yıllarda şekillendiğini ve imarlaştığını bu açıdan bir bütün olarak gelişen bölge olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç Gesi Mahallesinde

28 Temmuz 2018 08:49


Gesi Fatih Mahalle gezisine Melikgazi AK Parti İlçe teşkilatı Melis Üyeleri, daire müdürleri ile mahalle muhtarları da iştirak etti. Gesi Fatih Mahallesi’nde geçen yıl gerçekleştirilen belediye çalışmaları ile ilgili olarak mahalle halkının memnuniyetinin önemli olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, ‘ben hizmet yaparım, sizler de faydalanırsınız’, zihniyetinin artık sona erdiğini çünkü halkın istek ve beklentilerin daha önemli olduğunu kaydetti.


Mahalle halkı ile bizzat birlikte olmak onlara verilen değerin bir ifadesi olduğunu çünkü hizmet ve yatırımların temelinde bölge ve mahalle halkının bulunduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bugün Gesi Fatih Mahalle halkı ile beraberiz ve ikramlarımız ile birlikte sohbet ettik, çalışmaları değerlendirdik. Gesi Fatih Mahallesi kendine özgün modern mimari yapıları olan ve her geçen gün modern binaların inşa edildiği çevresi ile bütünleşmiş bir semtimizdir. Gesi Fatih Mahallesi gelişime açık bir mahallemizdir. Fatih Mahallesi belediye imar çalışmaları ile hem yenileniyor hem de eski yapıları ile geleceğe doğru ilerliyor” dedi.


Mahallede bulunan fırın, şarküteri ve manav esnafı ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Gesi Fatih Mahallesi’nde yer alan gençlerin ve öğrencilerin yoğun sevgi gösterilerinde bulunmasına karşılık onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.




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