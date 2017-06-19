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19 Haziran 2017 10:39

Başkan Büyükkılıç Gökkent sakinleri ile buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her akşam bir Mahallede semt halkı ile sohbet ederek belediye çalışmalarını değerlendiriyor, taleplerini dinleyerek çözüme ulaştırıyor.

Başkan Büyükkılıç Gökkent sakinleri ile buluştu

19 Haziran 2017 10:39


Hacı Şaban Suluhan Camii’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve mahalle sakinleri ile birlikte Teravih namazını kıldıktan sonra Gökkent Mahalle halkı ile sohbet eden ve Gökkent sosyal ve spor tesislerinde ikram edilen çayı içen Başkan Başkan Büyükkılıç, Gökkent Mahallesinin şehrin prestij mahalleler içinde yer aldığını çünkü yeni inşa edilen ve alt yapısı ile büyüyen ve gelişen bir semt olduğunu söyledi.


Gökkent Mahallesinde teravi namazı sonrası akşam gezisinde Büyükkılıç, Gökkent mahallesinde planlı bir yapılanma gerçekleştirildiğini çok katlı binaların yükseldiğini ancak bunun yanında alt yapı ve sosyal gelişmeleri ile kamu yatırımlarıyla bütünlük sağlayarak birlikte büyüyen ve gelişen bir semt olduğunu sonuçta Melikgazili olmanın keyfini ve farklılığını yaşadıklarını kaydetti.


Her akşam bir mahalle gezisini değerlendiren Başkan Memduh Büyükkılıç, ”Melikgazi İlçe sınırları içerisinde semtler arasında farklılık ve hizmet kalitesi gözetmeksizin yatırımlar yapılmaktadır. Belediye olarak yapılan hizmetin kalitesine ve vermiş olduğu sosyal faydasını göz önünde bulunduruyoruz. Her akşam Teravi namazı sonrası mahalle ziyareti gerçekleştirerek halkımız ile beraber oluyoruz. Ramazan ayının ilk gününden itibaren iftar ve teravi olmak üzere ayrı ayrı semtlerde halkımız ile buluşuyoruz. 23 günde 35 farklı mahallede halkımız ile birlikte olduk, sohbet ettik” dedi.




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