Memduh Büyükkılıç, “Belediyeler ve Elektrik Enerjisi Üretimi” proje konusu ile iştirak etti.

Açılış konuşmasının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya’nın yapacağı toplantıda İç İşleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki ile Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın yapacağı konuşmalar ile ‘Yerel Yönetimler Projeleri’ değerlendirmesi yapılacak.

Melikgazi Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirlerin ana sorunun enerji olduğunu çünkü şehirlerin artık 24 saat yaşayan mekanlar olduğunu bu açıdan enerjinin gelecek yıllarda çok önemli olacağını kaydetti.

Melikgazi Belediyesi olarak belediye hizmet binası başta olmak üzere belediyenin diğer hizmet yapılarında güneş panellerinden elektrik üretmesinde örnek bir belediye olarak gösterildiklerini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyenin çevre dostu ve doğa koruyucu çalışmaları yanında enerji konusunda da örnek olduğunu söyledi.