Gürpınar Mahallesi ile çevresini gezerek belediye çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, halk ile sohbet ederek park ve sosyal tesis alanlarını gezdi.

Melikgazili olmanın farkını yaşıyorlar

Başkan Büyükkılıç ”Gürpınar Mahallemiz kırsal kesimde yer lamsına karşın her türlü belediye yatırımları ile sorunu bulunmayan bir şirin kırsal alan semtimizdir. Bu Kırsal alanda tarım ve bahçe işleri ile uğraşan çalışkan semt halkı için KIRSAL ALAN ÇALIŞMASI VE DESTEKLEME PROJELERİMİZ bulunmaktadır. Doğal güzelliği bozulmadan ancak bir sayfiye yeri olan Gürpınar semtimiz adeta açık alan bir doğal SİT alanı olacaktır. Organik Tarım ürünleri ve meyveleri anılmaya devam edecektir. Gürpınar Mahallesi adeta Belediyemizin hizmet yağmuruna tutulan semtler arasındadır. Son dört yıldır yapılan yatırımlar ile bu bölgeler şehirli olmanın ve büyükşehir de yaşamanın farkına varmışlardır. Daha doğrusu Melikgazili olmanın farkını yaşıyorlar” dedi.