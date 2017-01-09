Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Kayseri
  •  » Başkan Büyükkılıç, "Haber Alma Özgürlüğü Ile Kıtalar Arası Mesafeler Saniyelere Dönüşmüştür"
09 Ocak 2017 14:04

Başkan Büyükkılıç, "Haber alma özgürlüğü ile kıtalar arası mesafeler saniyelere dönüşmüştür"

Başkan Büyükkılıç,

09 Ocak 2017 14:04

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebi ile bir açıklamada bulunarak ‘Haber alma özgürlüğü ile dünyamız küçülmüş ve kıtalar arası mesafe saniyelere dönüşmüştür ‘ dedi.
Saniyeler içerisinde bilgi sahibi
Bireylerin en doğal haklarından birinin doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğü olduğunu, bunu da topluma ulaştıran basın mensuplarının varlığı ile kullanabildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, haber alma teknikleri, rekabet, iletişimdeki gelişmeler ile dünyanın bir noktasındaki haberden tüm dünyanın saniyeler içerisinde bilgi sahibi olduğunu yani dünyanın çok küçüldüğünü söyledi.
Sizlerin sayesinde Dünyadan haberdar oluyoruz
Basın mesleğinin zevkli, heyecanlı ve hareketli bir meslek olduğunu ancak gazetecilik mesleğinin sorumluluk, tarafsızlık ve konu hakkında bilgi sahibi olma gibi birçok sıkıntısını da beraberinde getirdiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç ‘ Medya mensubunun zaman mefhumu yoktur. İşini yaparken gecesini gündüzüne katarak gerçekleştirir. Kimi zaman bakarsanız Cumhurbaşkanı’nın yanında protokol davetlisidir, kimi zaman savaşta çatışmanın tam arasındadır. Doğal afetlerde yaralıları hastaneye taşır veya hiç keşif edilmemiş topraklarda, vahşi yaşam da röportaj yapmaktadır. Olayları, üzüntüleri, sevinçleri, savaşları anında tespit etmek için canını dahi ortaya koymaktan hiç çekinmezler. Bu sayede dünyadan, ülkemizden, şehrimizden anında haberdar oluyoruz‘ dedi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini candan kutluyorum.
Başkan Büyükkılıç, haber aktarma işinin bir kamu görevi olduğunu vurgulayarak, geçimini gazetecilik ile sağlayan basın mensuplarının sosyal ve ekonomik haklarının da sağlanması ve güvence atına alınmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
0
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    0°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç