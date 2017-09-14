Başkan Büyükkılıç, "Hemşehrilerimiz istedi, biz yaptık"

Memduh Büyükkılıç, Gesi meydanında yer alan 3 katlı binada bakım ve onarım çalışması yapılarak GESİ’LİLERE özel düğün salonu ile çok amaçlı toplantı salonu oluşturarak bölge halkının hizmetine sunduklarını söyledi.

Mahallinde ve bölgesel hizmet…

Gesi halkına uzun bir süre hizmet veren yapının bölge halkının talebi üzerine yapılan çalışma ile düğün ve toplantı salonu inşa ettiklerini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “GESİ bölgesi şehir merkezine uzak ancak doğal yapısı, yeşillikler içinde tarihsel yapılarla bezenmiş güzel ve şirin bir yerleşim bölgesidir. Gesi halkı düğün, nişan veya bir toplantı yeri olmadığından sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Bizde halkın bu haklı isteğini yerinde bularak belediyemize ait olan binayı yaptığımız tadilat ile düğün salonu ve çok amaçlı toplantı salonu haline dönüştürdük. “ dedi.

Bölge halkının istediklerini hep öncelikli saydıklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, düğün salonu ile çok amaçlı toplantı salonunun Gesi halkına hayırlı olması temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.