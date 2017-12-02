Başkan Büyükkılıç: “Her birey engelli adayı”

Her bireyin engelli adayı olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Engellilere verdiğimiz önemin bir ifadesi olarak bünyemizde Engelliler Ünitesi oluşturarak vazgeçilmezimiz olarak gördüğümüz engelli kardeşlerimizin sorun ve taleplerini kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Talep halinde görme engellilere baston ve saat,bedensel engellilere tekerlekli sandalye veriyoruz.Meclisimizden oy birliği ile aldığımız kararla uzun yıllardır engelli kulüplerine ve sporculara maddi,manevi destek oluyoruz.Çünkü Melikgazi Belediyesi engel koyan değil, engelleri kaldıran bir belediye olmuştur.Engelleri aşmış bir gelecek ümidiyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Engelliler Günü vesilesiyle bir kez daha kutluyorum. Aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.”