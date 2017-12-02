Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 10:39

Başkan Büyükkılıç: “Her birey engelli adayı”

Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başkan Büyükkılıç: “Her birey engelli adayı”

02 Aralık 2017 10:39


Her bireyin engelli adayı olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Engellilere verdiğimiz önemin bir ifadesi olarak bünyemizde Engelliler Ünitesi oluşturarak vazgeçilmezimiz olarak gördüğümüz engelli kardeşlerimizin sorun ve taleplerini kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Talep halinde görme engellilere baston ve saat,bedensel engellilere tekerlekli sandalye veriyoruz.Meclisimizden oy birliği ile aldığımız kararla uzun yıllardır engelli kulüplerine ve sporculara maddi,manevi destek oluyoruz.Çünkü Melikgazi Belediyesi engel koyan değil, engelleri kaldıran bir belediye olmuştur.Engelleri aşmış bir gelecek ümidiyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Engelliler Günü vesilesiyle bir kez daha kutluyorum. Aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
15
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    15°C
  • Pazar
    Sisli
    17°C
  • Pazartesi
    Sisli
    17°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç