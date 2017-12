Başkan Büyükkılıç Hisarcık halkı ile beraber

Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Meydan camisinde Cuma namazı sonrası semt halkı ve esnaf ile sohbet ederek belediye çalışmalarını değerlendirdi.

Belediye çalışmaları ile ilgili olarak mahalle halkına ve esnaflara memnuniyetlerini soran Başkan Memduh Büyükkılıç bağ ve sayfiye alanlarının yoğun olduğu, Erciyes’in gidiş kapısı konumundaki Hisarcıkta Meydan düzenlemesi çalışmasının öncelikle Hisarcık ile Erciyes’e yakışır bir konuma geldiğini söyledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Hisarcık ziyaretine AK Parti Önceki Dönem Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden Ak Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı Belediye Meclis Üyeleri Daire Müdürleri İle Mahalle Muhtarı da eşlik etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Hisarcık gönül dostu insanların yoğun olduğu, havası, doğası, suyu ile bağ ve sayfiye alanları ile ilçemizin en güzel bölgelerinden birisidir. Belediye olarak Melikgazi İlçe sınırları içerisindeki semtler arasında farklılık ve hizmet kalitesi gözetmeksizin yatırımlar yapmaktayız Melikgazi Belediyesi, Melikgazililer için şehrin her yerinde, şehrin her noktasında var. Her hafta bir mahalle etkinliği ile çalışmaları yerinde tespit ediyor veya değerlendiriyoruz. Hisarcık halkı artık doğalgaz ile ısınmaktadır. Bu yıl ayrıca kapalı semt pazaryeri inşe ederek bir eksikliği daha tamamladık” dedi.

Mahalle de bulunan fırın, şarküteri ve manav esnafı ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Hisarcık halkının göstermiş olduğu ilgi ve desteğe teşekkür ettiğini ve en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Hisarcık Erciyes Mahalle muhtarı Nazım Söğüt ise bu yatırımların Hisarcık halkı için çok önemli olduğunu belirterek bu yıl içerisinde Hisarcık Erciyes mahallesine yapılan hizmetler saymakla bitmez bu hizmetlerden dolay başta belediye başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere yapılan hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da her gün bir hizmet ve yatırım ile Melikgazi Belediyesi’nin bir rekora imza attığını ancak bunun bir tesadüf değil istikralı bir yönetim, güçlü bir kadro ve halkına güvenen bir yönetimden kaynaklandığını kaydetti.