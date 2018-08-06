Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 14:41

Başkan Büyükkılıç Hisarcık Sosyal Spor Tesislerinde

Hisarcık Spor Tesislerin de incelemelerde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, ziyarette aynı zamanda Hisarcık mahalleler arası futbol turnuvasına iştirak eden futbolcular ile sohbet etti ve onlara bu sahanın iyi değerlemesi gerektiğini bunun için her fırsatta spor yapmalarını istedi.

Başkan Büyükkılıç Hisarcık Sosyal Spor Tesislerinde

06 Ağustos 2018 14:41


Hisarcık semt sakinlerinin özellikle gençlerin yoğun taleplerine karşılık sporun ve sporcunun dostu bir belediye olarak son derece modern bir sosyal ve spor tesisini Hisarcıklılara kazandırdıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanan çok amaçlı ve büyük ölçekli sosyal ve spor tesisi ile 7’ den 70’ e herkese hizmet verebileceğini kaydetti.


Gençlerin kendi aralarında düzenledikleri futbol turnuvasına iştirak eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Çünkü geleceğe önem veriyoruz. Bir gün bu yönetim ve hizmet kadrolarına bu gençler gelecek ve onlar idare edeceklerdir. Onların bilgili, tecrübeli ve bilinçli olmaları son derece önemlidir. Spor tesislerimizde seyirci değil sporcu yetiştiriyoruz veya herkesin spor yapmasına vesile oluyoruz. Başkan Yardımcılarımız ve müdürlerimiz ile yeni tamamlanan Hisarcık Sosyal ve Spor Tesislerimizi gezdik ve incelemelerde bulunduk, daha da önemlisi sporcularımız ile sohbet ettik. Onlara moral verdik” dedi.


Hisarcıklı gençler ile futbol turnuvasını düzenleyen ve oynanan sporcular Melikgazi Belediyesi’nin Hisarcık Sosyal ve Spor Tesislerimizi kendirline sağlanan mekan ve imkanlardan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç