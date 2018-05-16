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16 Mayıs 2018 11:30

Başkan Büyükkılıç Hürriyet Mahallesi’nde

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe teşkilat mensupları, Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve muhtarlar ile Hürriyet Mahallesini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç Hürriyet Mahallesi’nde

16 Mayıs 2018 11:30


Hürriyet Mahallesi Meydan Camii’nde kılınan Teravih namazı sonrası cami cemaatine lokum ikramında bulunan Başkan Büyükkılıç, mahalle halkı ile sohbet edip esnaf ziyaretinde bulunarak mahallede incelemelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini bizzat yerinde inceleyerek uygun olan taleplerin yerine getirilmesi yönünde talimat verdi.


Hürriyet Mahallesi’nin ilçenin en düzenli, en huzurlu semtlerinden birisi olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Teravih namazımızı Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii’nde eda ettik. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Bu arada 7 gün 24 saat görev başında olan taksici esnaflarımızla da bir araya geldik. ‘Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane’ sözünden hareketle fedakâr taksici esnaflarımızla oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bu vesile ile hem kendi ruhumuzu fethetmek hem de gönüller kazanabilmek için Mübarek Ramazan Ayı’nın ilçemizde, ülkemizde ve tüm İslam aleminde barış, sevgi, birlik, dayanışma, sağlık, sıhhat ve esenlik içinde yaşanmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.




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