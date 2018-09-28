Başkan Büyükkılıç Hürriyet Semt Pazarında

Semt pazaryerlerinde Pazar esnafı için internet hizmeti vererek Pazar esnafına anında iş ve işlem yapmasını sağladıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, sadece fiziki bir pazar yeri oluşturmadıklarını bu Pazar yerlerine WC, ışıklandırma, pis su kanalı, internet gibi genel hizmetler de sunduklarını söyledi.

Hem alışveriş, hem denetim hem de fiyat kontrolü

İlçe sınırları içerisinde her hafta ilçenin ayrı semtlerinde olmak üzere 28 semt Pazaryeri kurulduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi planlı ve istikrarlı bir şekilde büyüyor. Kayseri'nin yarısına ev sahipliği yaptığımız gibi gündüz iş saatlerinde 650 bine yaklaşan bir nüfusu hizmet veriyoruz. Hafta sonları alış-veriş ve turistlik geziler ile ilçemize gelen komşu illerdeki misafirlerimiz ile bu sayı daha da artmaktadır. Semt Pazar yerleri ile de yeterli ve modern yapılarımız ile bölge halkına pazarcı esnafı ile birlikte hizmet veriyoruz. Semt pazaryerlerinde önüne gelen herkes Pazar esnafı olmamaktadır. Böylece bir mesleki oda denetimi vardır. Ayrıca genel nizam, tartı ve fiyat kontrolünü belediye olarak bizler yapıyoruz. Hal böyle olunca hem esnaf kazanıyor hem de tüketici kazanıyor. Dolayısı ile Melikgazi Semt Pazaryerlerinde herkes kazanıyor ”dedi.