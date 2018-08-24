Başkan Büyükkılıç, İldem Halkı İle Bayramlaştı

İldem Cumhuriyet mahallesi gezisine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve Melikgazi AK Parti teşkilatı katıldı. İldem Cumhuriyet mahallesinde bulunan esnafları gezerek bayramlaşan Başkan Büyükkılıç, belediye çalışmalarını yerinde denetleyerek İldem Cumhuriyet mahalle halk ile etti. İldem Cumhuriyet mahallesinde gezerken gençlerin yoğun ilgisini gören Başkan Büyükkılı. onlarla sohbet etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Her hafta bir mahalleyi gezerek yapılan çalışmalar ile yapılması gerekenleri tespit etmek için ekip olarak geziyoruz. Fen, imar, park ve bahçe, zabıta ile veteriner ekiplerin katıldığı bu mahalle gezileri son derece faydalı olmaktadır. Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkanı buluyorum. Bugün İldem Cumhuriyet mahallesini gezerek esnaf ile hem bayramlaştık hem de sohbet ederek bölgede yapılması gerekenler hakkında ve yapılanlar hakkında bilgiler aldık. Bu bölgemiz gelişime, değişime ve dönüşüme açık bir semtimizdir. Altyapı sorunu yoktur. Yolları ve parkları ile gözde semttir. Esnaflarımızın sorun ve dileklerini dinledik. Belediyemizce yapılan yatırımları yerinde inceledik. Her kesin bayramlarını kutluyorum."