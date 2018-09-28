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Başkan Büyükkılıç ile Çelik; Filintanın Konağı ile Bozatlı Paşa Narlı Mescidinde İncelemelerde Bulundu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıçve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik birlikte Gülük Camisi Cuma Namazı sonrası Aşure İkramında bulunan Başkanlar; Gülük Mahallesinde yer alan, Filintanın Konağı ile Bozatlı Paşa Narlı Mescidi çalışma alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.


'Filintanın Konağı' olarak bilinen yapının aslına uygun olarak onarılarak kültür merkezi olarak hizmet vereceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, yapının 19. yüzyıl ilk çeyreğinde sivil mimarinin en güzel eserlerinden birisi olarak günümüze kadar ayakta durmayı başaran ender eserlerden birisi olduğunu söyledi.


Konağın 1985 yılında Kayseri taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesince Filinta'nın Konağı'nda restorasyon çalışması yapılmaktadır. Konak Bodrum ve zemin kattan oluşmaktadır. Konak ahşap ve alçı süsleme sanatının en güzel örneklerini sergilemektedir. Bozatlı Paşa Narlı Mescidi ise 18'inci yüzyılda yapılmış olup, onarım sonrası ibadete açılacaktır. Bu yapılar her açıdan sanat tarihi için bir Anadolu Kültür eseridir. Melikgazi Belediyesi yine bir tarihi mekana dokunuş yaparak kültürel mirasa sahip çıkıp gelecek kuşaklara emanet edecektir" diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise Melikgazi Belediyesinin her hafta bir semtte mutlaka bir eseri ve hizmeti Kayseri'ye kazandırdığını belirterek, Kayseri'nin planlı ve bir gelişme ile Kayseri Belediye Modelini başarı ile uygulanmakta olduğunu söyledi.


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıçve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte semt esnafını gezerek esnaf ve semt halkı ile sohbet ettiler.

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