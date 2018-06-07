Başkan Büyükkılıç Karacaoğlu Mahallesinde

Karacaoğlu Mahallesinde ve yapılan belediye yatırımları ile de gelişime açık bir semt olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Kentsel Tasarın projesi kapsamında Karacaoğlu Semtinde gözle görülür bir değişim söz konusudur. Hatta sizlere diyorum ki bu alanları fotoğraflayın çünkü önümüzdeki günlerden itibaren bu görüntüler tarih olacaktır. Şimdiden değişimin farkındasınız. Gerçekleştirilecek belediye yatırımları ile bu bölge halkının sosyal yaşamı değiştiği gibi ayrıca adeta şehrimizin prestij semtlerinden biri olmaya adaydır” dedi.

Kürtüncü Camii’nde teravih namazını kılan BaşkanBüyükkılıç, Ramazan akşamlarında meclis üyeleri, parti teşkilatı ve daire müdürleriyle her gün bir mahalleye ziyaret ettiklerini ve mahalle sakinleri ile yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundukları söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi Kürtüncü Camii’nde kılınan Teravi namazı sonrası cami bahçesinde bulunan mahalle halkı ile hem ikram edilen çayları duyumlarken diğer taraftan sohbet etti ve bol bol fotoğraf çekimine katıldı.