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14 Nisan 2017 17:19

Başkan Büyükkılıç:

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye genelinde 350 alış veriş merkezi bulunduğunu bunun 170 ‘nin 5 büyük şehirlerde yer aldığını geri kalan 180 AVM Anadolu şehirlerinde bulunduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç:

14 Nisan 2017 17:19


AVM sıralamasında Türkiye ‘de 12. sırada yer alan Kayseri şehrinin bu yapısının bir tesadüf olmadığını Belediye çalışma ve yatırımların ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kayseri ilinde 6 AVM bulunmakta ve bu alış veriş merkezleri Melikgazi şehrimizde yer almaktadır. Türkiye geleninde AVM sayısı ile 12.sırada yer almaktayız. Bu Kayseri için önemlidir. Çünkü Kayseri bir aynı zamanda bölge şehridir. AVM’ler bir şehrin ekonomik ve sosyal yapısının bir göstergesidir. Melikgazi İlçesi nüfusu 500 bini geçen 12. İlçe olarak adeta bir referans belediyedir. AVM ler Kayseri için yabancı değildir. Çünkü İstanbul ve Bursa’dan sonra en büyük KAPALI ÇARŞISI yer almaktadır. Kapalı çarşılar bundan yüzyıllar öncesinin alış veriş merkezleridir. Dolayısı ile günümüzün modern ve çok katlı AVM’leri; aslında eskilerin yeni ve modern halidir. Bu gün Şehrimizde yer alan iki AVM merkezini gezerek hem esnaf hem de halkımız ile beraber olduk. Yapılan çalışmaları değerlendirdik. Çünkü bizim için vatandaşın memnuniyeti çok önemlidir” dedi.


Belediye çalışma ve hizmetleri ile bölgenin ticaret ve ekonomiye yön verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, AVM esnafı ile yapılan sohbet ve gezinin çok yararlı olduğunu çünkü bu tür geziler ile hizmette bütünlük sağlandığını sözlerine ekledi.




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