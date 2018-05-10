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10 Mayıs 2018 16:32

Başkan Büyükkılıç, Kayserili milli takım sporcularına başarı diledi

Melikgazi Belediye Başkan Dr.

Başkan Büyükkılıç, Kayserili milli takım sporcularına başarı diledi

10 Mayıs 2018 16:32

Memduh Büyükkılıç, Meksika’da yapılacak olan Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan dört KAYSERİ’Lİ sporcuya başarılar diledi.


Muay Thai Dünya Şampiyonası’nın 10-21 Mayıs tarihleri arasında Meksika’nın Cancun şehrinde yapılacağını belirten Memduh Büyükkılıç, Kayseri’den Sercan Koç, Fatih Değer, Ali Doğan ve Mensure Karadayı’nın ringe çıkacağını bu neden ile Kayserililer adına Kayserili sporculara başarılar dilediğini kaydetti.


Milli Takımı sporcularının, Meksika’daki Dünya Şampiyonası’na Kayseri kampı yaparak enerji depoladıklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Son yıllarda toplumsal kalkınma ile dayanışmanın bir sonucu toplumsal barış ve huzur ortamın getirmiş olduğu imkânlar ile şehrimizde spor konusu da artık kendini hissettirmeye ve sporda başarılar elde edilmeye başlanmıştır. Bu başarının temelinde özellikle Kayseri modeli belediyeciliğin yatırım ve hizmetlerin büyük payı vardır. Çünkü başarı ortamının sağlanması ile sporculara sadece çalışmak ve idman yapmak gibi bir görev düşmektedir. Şehrimiz adına Kayserimizi temsil etmelerinden dolayı öncelikle sporcularımızı ve yöneticilerimizi kutluyor ve başarı bekliyoruz” dedi.




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