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22 Mayıs 2018 11:18

Başkan Büyükkılıç Keykubat Halkı İle İftarda bir arada

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç Keykubat Halkı İle İftarda bir arada

22 Mayıs 2018 11:18

Memduh Büyükkılıç, Keykubat Mahallesinde esnaf ve vatandaşlar ile sohbet ederek Ramazan aylarının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, gelecek olan Kadir Gecelerini kutladı.


Keykubat Mahallesi Melikgazi Konutları önünde kurulan iftar sofrasına, Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürlerinin katıldığı iftar sofrasında Başkan Memduh Büyükkılıç, masaları tek tek gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.


Keykubat Mahallesinde 3000 kişilik iftar yemeğinde vatandaşların ve özellikle ev hanımları ile gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;


"Ramazan ayında paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemek istiyoruz. ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışımız ile mahallelerde kültürel, sportif, eğitimsel ve geleneksel pilav günleri ve etkinlikler düzenliyoruz. Amaç birlik, beraberlik içinde insanlarda dostluk duygularını geliştirmek ve pekiştirmektir. Keykubat mahallesi bağ ve sayfiye alanları ile çok katlı binaların iç içe olduğu bir semtimiz. Bu semtimiz modern şehirleşmenin tüm imkânlarına sahiptir. Son yıllarda yapılan hizmet ve yatırımlar ile Melikgazili olmanın haklı keyfini yaşamaktadır. Bu bizi mutlu ediyor çünkü yapılan yatırım ve hizmetleri şehrin tüm bölgesine eşit veriyoruz.”


Toplumdaki birlik beraberlik ve paylaşım ile yardımlaşma örneklerinden birisinin gerçekleştirildiği bu ayda Başkan Büyükkılıç, hemşerilerinin birlik ve beraberlik içinde sevdikleri ve aileleri ile nice mutlu bayramlara erişmesi temennisinde bulundu.




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