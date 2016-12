Başkan Büyükkılıç Kıranardı halkı ile beraber

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, teknik ve yatırımcı birim müdürleri ile birlikte 2016 yılının son Cuma programında Kıranardılı hemşehrileri ve esnaf ile sohbet ederek belediye çalışmalarını değerlendirdi. 2017 yılında Kıranardı ve Hisarcık bölgesine yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar ve semt halkı ile birlikte Cuma namazını Meydan Cami’nde eda eden Başkan Büyükkılıç, namaz sonrası mahalle sakinlerine kendi elleri ile Melikgazi Belediyesi’nin geleneksel Aşure ikramında bulundu. Bölge esnaflarını ziyaret edip Kıranardı Kültür Evi’nde vatandaşlarla belediye çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunarak memnuniyetlerini soran BaşkanBüyükkılıç, "Her hafta bir mahalle etkinliği ile çalışmaları yerinde tespit ediyor veya değerlendiriyoruz. Kıranardı’nda gönlü güzel, sıcak kanlı ve güler yüzlü kadirşinas hemşehrilerimin yoğun olarak yaşadığı şirin bir semtimiz. Kıranardı bizi ’Beyaz Altın’ olarak gördüğümüz kar ile karşıladı. Şükür ediyoruz, beyaz bereket Kıranardı ve Hisarcığımızda Erciyes’imizin eteğinde bulunuyor. Bu bereketten inşallah hep beraber istifade ederiz. Melikgazi ilçe sınırları içerisinde semtler arasında farklılık ve hizmet kalitesi gözetmeksizin yatırımlar yapılmaktadır. Melikgazi Belediyesi, Melikgazililer için şehrin her yerinde, şehrin her noktasında var. Kısacası ’Melikgazi Her Yerde’. Kıranardı’na yapılan yatırım ve hizmetlerle Melikgazili olmanın keyfini ve farklılığını yaşamaktadırlar. Kıranardı ve Hisarcık’ta belediyemizin insanların konforu, rahata, huzuru için yapılan çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kıranardı ziyaretlerinde açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"Bir miladi yılı Allah’ın lütfuyla sonlandırıyoruz. Pazar günü itibariyle bir başka miladi yıla başlamış olacağız. Biz her şeyden önce yılların, günlerin Allah’ın olduğu anlayışı içerisinde bu geçen ömür hayra mı, şerre mi vesile oldu onun muhasebesini yapacağız. İnşallah hayra vesile olmuştur. Gerek bireyler bazında, gerek aile, gerek ülke gerekse dünya insanlığı adına neler yapıldı, neler yapılmadı bunun muhasebesini yapmak gerekir. İyiye, güzele koşma anlayışı içerisinde Allah cümlemizi daha nice yıllara eriştirsin. Bu güzel ülkeye ihanet etmek isteyenlere fırsat vermesin. Vatanımıza, bayrağımıza, devletimize, milletimize, ezanımıza, dinimize sahip çıkma duygusunu Rabbim gönlümüzden eksiltmesin artırsın diye dua ediyoruz” dedi.