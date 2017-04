Başkan Büyükkılıç, Kıranardı halkı ile beraber

2017 yılında Kıranardı ve Hisarcık bölgesine yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri AK Parti önceki dönem Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar ve semt halkı ile birlikte Cuma namazını Meydan Camii’nde eda eden Başkan Memduh Büyükkılıç, namaz sonrası mahalle sakinleri ile sohbet etti, çalışma alanlarını gezdi.

Bölge esnaflarını ziyaret ederek Kıranardı Kültür Evi’nde vatandaşlarla belediye çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunarak memnuniyetlerini soran Başkan Büyükkılıç, “Her hafta bir mahalle etkinliği ile çalışmaları yerinde tespit ediyor veya değerlendiriyoruz. Kıranardı’da gönlü güzel, sıcakkanlı ve güler yüzlü kadirşinas hemşerilerimin yoğun olarak yaşadığı şirin bir semtimiz. Melikgazi ilçe sınırları içerisinde semtler arasında farklılık ve hizmet kalitesi gözetmeksizin yatırımlar yapılmaktadır. Melikgazi Belediyesi, Melikgazililer için şehrin her yerinde, şehrin her noktasında var. Kısacası ‘’ Melikgazi Her Yerde’’ Kıranardına yapılan yatırım ve hizmetlerle Melikgazili olmanın keyfini ve farklılığını yaşamaktadırlar” dedi.

Bu güzel ülkeye ihanet etmek isteyenlere fırsat vermesin temennisinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi’nin gerçekleştirdiğini yatırım ve çalışmalar referans, öncü ve örnek belediye olduğunu sözlerine ekledi.