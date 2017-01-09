Başkan Büyükkılıç: "Kıtalar arası mesafe saniyelere dönüştü"

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Haber alma özgürlüğü ile dünyamız küçülmüş ve kıtalar arası mesafe saniyelere dönüşmüştür" dedi.

Bireylerin en doğal haklarından birinin doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğü olduğunu, bunu da topluma ulaştıran basın mensuplarının varlığı ile kullanabildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, haber alma teknikleri, rekabet, iletişimdeki gelişmeler ile dünyanın bir noktasındaki haberden tüm dünyanın saniyeler içerisinde bilgi sahibi olduğunu yani dünyanın çok küçüldüğünü söyledi.

Basın mesleğinin zevkli, heyecanlı ve hareketli bir meslek olduğunu ancak gazetecilik mesleğinin sorumluluk, tarafsızlık ve konu hakkında bilgi sahibi olma gibi birçok sıkıntısını da beraberinde getirdiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Medya mensubunun zaman mefhumu yoktur. İşini yaparken gecesini gündüzüne katarak gerçekleştirir. Kimi zaman bakarsanız Cumhurbaşkanı’nın yanında protokol davetlisidir, kimi zaman savaşta çatışmanın tam arasındadır. Doğal afetlerde yaralıları hastaneye taşır veya hiç keşif edilmemiş topraklarda, vahşi yaşam da röportaj yapmaktadır. Olayları, üzüntüleri, sevinçleri, savaşları anında tespit etmek için canını dahi ortaya koymaktan hiç çekinmezler. Bu sayede Dünyadan,ülkemizden,şehrimizden anında haberdar oluyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, haber aktarma işinin bir kamu görevi olduğunu vurgulayarak, geçimini gazetecilik ile sağlayan basın mensuplarının sosyal ve ekonomik haklarının da sağlanması ve güvence atına alınmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.