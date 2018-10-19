Başkan Büyükkılıç: "Kitap Fuarı Kayseri'nin kültür ve sanat merkezi olduğunun göstergesidir"

Kitap Fuarını gezerek yayın evleri sahiplerinden bilgiler aldı ve kitap fuarını gezen kitap okur sevenlerle buluşarak değerlendirmelerde bulundu.

Ülke çapında yayın yayınevinin iştirak etteği ve aynı zamanda araştırma merkezlerin yer aldığı Kayseri 2. Kitap Fuarına yoğun ilgi gösterilmenin memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, imza günlerinin olması ve yazarların okuyucuları ile buluşmasının çok anlamlı olduğunu kaydetti. Melikgazi Belediyesinin eğitim ve eğitimcinin dostu gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetler ile kültür ve sanatın adeta merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç; "Kayseri Kitap Fuarını gezerek hem yayın evleri sahipleri ile hem de ziyaretçiler ile sohbet etme imkânı buldum. Bu kadar yoğun ilgi gösterilmesinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda artık okumaya meraklı ve öğrenme hevesi dolu bir nesil yetişiyor. Sorgulayan ve soran sonuç ta düşünen ve yorum yapan bir nesil toplum dinamiklerini ayakta tutar. Bu açıdan Kayseri Bölge Şehir olarak önemli bir görevi üstenmiştir. Çünkü bu kadar yayın evinin iştirak etmesi Kayseri için bir kazançtır. Kayseri halkı yanında komşu illerden gelen yoğun bir okuyucu kitlesi ile karşılaştım" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu tür etkinliklerin sürekli olması için Kayseri Belediyeleri olarak üzerlerine düşen görev var ise memnuniyetle yerine getirebileceklerini sözlerine ekledi.