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22 Mayıs 2018 12:55

Başkan Büyükkılıç, Kocatepe Mahallesini ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan gezileri kapsamında, Belsin Kocatepe Mahallesini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Kocatepe Mahallesini ziyaret etti

22 Mayıs 2018 12:55


Kocatepe Camii’nde kılınan Teravi namazı sonrası cami bahçesinde bulunan Melikgazi Belediyesi Sohbet evinde mahalle halkı ile sohbet eden Büyükkılıç, belediye çalışmalarını anlattı ve vatandaşların taleplerini dinledi.


Başkan Büyükkılıç, ziyarete dair değerlendirmesinde şunları söyledi:


“Melikgazi Belediyesi örnek ve referans belediye olmamızda belki bu mahalle gezilerin büyük katkısı vardır. Çünkü hizmeti yerinde ve zamanında yapmak, hizmeti bir şölene dönüştürür, aksi halle hizmet olmaktan çıkar, eziyet halini alır. Bu açıdan hizmeti sunarken direk olarak bu hizmeti alan vatandaşların fikrini alıyor ve danışıyoruz, tıpkı burada olduğu gibi. Yaptığımız istişarelerde Kocatepe Mahalle halkımızın belediyemizin referans ve standardı yüksek hizmetlerinden memnun olduklarını müşahede ettik.”


Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.




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