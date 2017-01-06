Başkan Büyükkılıç Köşk Mahallesi’nde

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cuma Namazı sonrası Köşk Mahallesinde yer alan Safa Camisinin yenileneceğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Köşk Mahallesi Safa Camisinde Cuma namazı sonrası mahalle halkı ve esnaflar ile sohbet ederek yangın sebebi nedeniyle kullanılamayan Safa Caminin üst katının yenilenerek hizmete açılacağını kaydetti.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürlerin iştirak ettiği Köşk Mahalle gezisinde Başkan Memduh Büyükkılıç, Köşk Mahallenin alt yapısı ve üst yapısı ile Melikgazi’nin en modern ve gelişmiş mahallelerinden birisi olduğunu söyledi.

Melikgazi Belediyesi örnek ve referans belediye olmasının en önemli nedeninin semtler arasında ayrım yapmadan hizmet ve yatırım gerçekleştirilmesinden kaynaklandığı belirten Başkan Büyükılıç, "Köşk Mahallemiz günden güne gelişen ve tüm alt yapısı ile imarlaşan bir semttir. Her hafta gerçekleştirdiğimiz Cuma programlarımız sayesinde semtlerimizdeki eksiklikleri görüyor, çalışmalarımızı yerinde inceliyor, halkımızla ve esnaflarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Safa Camii’nde mahallemizin güzel insanları ile hep birlikte Cuma namazımızı eda ettik. Bu güzel Camimizde geçtiğimiz günlerde bir sıkıntı oldu ufak bir yangın çıkmıştı. Bizlerde buraya gelip sıkıntıyı yerinde tespit ettik. Müftülüğümüz, cemaatimiz ve belediyemiz el ele verip bu sıkıntıyı hep birlikte aşacağız. Camiler cemaati ile güzeldir. İnşallah Ramazan Ayı içerisinde bu güzel camimizi yeniden ibadete açacağız. Katkısı olan hayırsever hemşerilerimize şimdiden teşekkür ediyor, minnet duyuyoruz. Kayserimiz zaten hayırseverliliğiyle bilinmekte cami, okul, sağlık denilince Türkiye’de Kayserili hayırseverler ilk akla gelen isimler oluyor. Allah bu birliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı bozmasın. Tek vatan, Tek devlet, Tek millet, Tek bayrak anlayışı içerisinde ülkemize, milletimize, devletimize sahip çıkacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra cami cemaatine ve mahalle sakinlerine Melikgazi Belediyesinin geleneksel ikramı olan Aşure ikramında bulundu.