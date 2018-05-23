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23 Mayıs 2018 11:08

Başkan Büyükkılıç Köşke Mahallesini ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ziyaretleri kapsamında Köşk Mahallesini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç Köşke Mahallesini ziyaret etti

23 Mayıs 2018 11:08

Büyükkılıç, Köşk Mahallesinin, kentsel dönüşüm çalışmaları ile prestijin adresi haline geldiğini söyledi.


Köşk Mahallesinde yer alan Safa Camiinde teravi namazı sonrası mahalle sakinleri ve esnafı ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç, bundan yirmi yıl önce gecekonduların işgali altında, toz toprak içinde bir semt olduğu ama bugün Kayserinin modern yapıları ve çevre düzenlemeleri ile örnek gösterilen prestij arasında yer aldığını söyledi.


Melikgazi Belediyesinin, örnek ve referans belediye olmasının en önemli nedeninin semtler arasında ayrım yapmadan hizmet ve yatırım gerçekleştirilmesinden kaynaklandığı belirten Büyükkılıç, Köşk, Gültepe, Yıldırım Beyazıt Mahallelerinin bu hizmetlerin en güzel örnekleri olduğunu dile getirdi. Büyükkılıç, 20 yıl önce başlattıkları kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.




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