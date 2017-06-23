Memduh Büyükkılıç, Ramazan Ayı içerisinde Melikgazi Belediyesince başlatılan ve geleneksel hale gelen “Mahallemde İftar Var”etkinliğinin Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Bahçelievler mahallesinde Melikgazi belediyesince yaptırılan 200 konutluk sosyal konutların ev sahipleri aynı sofrada buluştuğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesince MAHALLEMDE İFTAR VAR hizmeti ile 200 aileyi bir araya getirerek aynı sofrada buluşturarak birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirdiklerini kaydetti.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Daire Müdürlerinin iştirak ettiği iftar sofrasında Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, iftara iştirak eden mahalle halkının sofralarını gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, Mimarsinan Bahçelievler Mahalle halkına yaptığı konuşmada konu ile ilgili şunları söyledi.

”Çifte kümbetler mevkisinde sağlıksız, alt yapısı olmayan ve rastgele inşa edilmiş yapılarda oturuyordunuz. Bizlere güvendiniz ve yaptığımız anlaşma ile sizlere 200 dairelik bir mahalle inşa ederek modern ve sağlıklı daireler inşa ettik. Şimdi aileniz ve sevdiklerinizle birlikte bu dairelerde oturuyorsunuz. Mahallemde iftar var, hizmetimizin bugün sonuncusunu gerçekleştiriyoruz. Melikgazililer MAHALLEMDE İFTAR VAR çalışmamızda bir araya gelerek kardeşlik, dostluk ve huzuru paylaştılar. ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışımızın en iyi örneği gerçekleştirdik. Bu vesile ile hemşerilerimin bu birlikteliklerinin hayırlara vesile olmasını diliyor ve iyi bayramlar temenni ediyorum”

Mahalleli gençler ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Memduh Büyükkılıç, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar için Hijyen Eğitimi kurslarında başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını vererek başarılarından dolayı tebrik etti.