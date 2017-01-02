Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Melikgazinin büyüdüğünü, güzelleştiğini, eğitimin, kültürün, sporun, ticaretin, sağlığın ve turizmin merkezi olarak 2017 yılında da Kayseri’nin referans belediye olmaya devam edeceğini söyledi.

Bir yılı daha geride bıraktıklarını ve 2016 yılının Melikgazi Belediyesi açısından anlamlı ve verimli çalışmalara imzaların atılan bir yıl olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi.

“Melikgazi şehrimizdeki en büyük nüfus ve potansiyeli ile çok değerli valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Milletvekillerimiz, Kamu kurum kuruluşlarımız ve sivil toplum örgütleri ile dayanışma içerisinde çalışmalarımız ile Melikgazi şu anda herkes açısından cazibe merkezi olmuştur. Melikgazi her zaman, her yerde ilkesi ile hizmetlerdeki kalitesini sürdürmeye devam etmiştir. Melikgazililer artık asfalt, yol ve park beklemiyor, standardı yüksek hizmetler bekliyor. Bizde bu beklentilere cevap verme adına vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için çalışıyoruz. Melikgazi Bölgesinde doğudan batıya, kuzeyden güneye el atmadığımız hizmet götürmediğimiz bir mahallemiz kalmamıştır. Bölge insanlarımızın isteklerini, muhtarlarımızın isteklerini birer birer hayata geçiriyoruz. Melikgazi’ye eklenen bölgelerdeki hemşerilerimize yapmış olduğumuz hizmetler ile o bölge halkı Melikgazili olmanın farklılığını yaşamıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

2016 yılının dolu dolu verimli bir yıl olarak geride kaldığını, gelirlerin yapılan program ve bütçe doğrultusunda gerçekleştiğini, buna bağlı olarak yatırımlarında hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 2017 yılında yapılacak yatırım ve hizmetler ile 2023 hedeflerine biraz daha yaklaşacaklarını sözlerine ekledi.