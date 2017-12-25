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25 Aralık 2017 14:14

Başkan Büyükkılıç Melikgazi Sosyal Yadımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret ederek Vakıf Müdürü Hasan Tahsin Aydın’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Büyükkılıç Melikgazi Sosyal Yadımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı ziyaret etti

25 Aralık 2017 14:14


Caferbey Mahallesi’ne taşınan ve burada vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Melikgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve beraberindeki muhtarlarla birlikte ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ziyaretle ilgili açıklamasında, “Kaymakamlığımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma dayanışma vakfının mütevelli üyesi olarak yapılan bu güzel çalışmalardan dolayı Kaymakamımız Sayın Erkaya Yırık,Vakıf Müdürümüz ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.Kaymakamlıkta yaşanan sıkışıklığın giderilmesi için ihtiyaç sahibi dostlarımızın yoğun olduğu bölgenin tam merkezinde hizmeti ayağa götürme anlayışı içerisinde ferah bir ortamda böyle bir güzel vakıf çalışmasını yapma fırsatı doğdu.Allah Devletimize zeval vermesin,bol kaynak versin.Vakfımıza gelip de boş dönen ihtiyaç sahibinin boş gönderildim dediğini hatırlamıyorum.Güler yüzlü,iyi niyetli ihtiyaç sahibinin halinden anlayan bir ekip var.İhtiyaç sahiplerine talepleri doğrultusunda imkan sağlanıyor,destek veriliyor.Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere,Başbakanımız,Hükümetimiz ilgili Bakanımıza verilen fırsatı uygulayan müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Önümüzdeki süreçte daha güzel projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Vakıf çalışmalarında Melikgazi’ye yakışır seviyeli, nitelikli, hiçbir zaman insanları rencide etmeyen görüş ve değerlendirmelerinden dolayı mahallelerdeki gönül elçisi olarak gördükleri muhtarlara teşekkür ederek, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dayanışma içerisinde olmanın bereketini yaşamaya, Melikgazililere en iyi hizmeti vermek için canla başla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.




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