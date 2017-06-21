Memduh Büyükkılıç, Ramazan Ayı içerisinde Melikgazi Belediyesince başlatılan ve geleneksel hale gelen “MAHALLEMDE İFTAR VAR” etkinliğinin Osmanlı Mahallesi Kapalı Semt Pazar yerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Özünde beraberlik ve paylaşma gibi değerlerin yer aldığı MAHALLEMDE İFTAR VAR hizmetinin sosyal belediyecilik çalışması olduğunu hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyecilik çalışmaları ile Melikgazilileri bir araya getirerek aynı sofrada buluşturarak birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirdiklerini belirtti.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, AK Parti Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Sema Kocaoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Daire Müdürlerinin iştirak ettiği iftar sofrasında Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, iftara iştirak eden mahalle halkının sofralarını gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Osmanlı Mahalle halkına yaptığı konuşmada konu ile ilgili şunları söyledi.

”Ne mutlu ki bizlere bu sofralar da birlik ve beraberlik içinde neşe ve huzur içinde iftar yapabiliyoruz. Zaten Ramazan ayının özünde toplum dayanışması, toplum barışı ve birlikte yaşamanın paylaşımı vardır. Bu huzur, sükunet ve birliktelik çok önemli. Mahallenin tümü aynı safrada lokmasını paylaşıyor. Bu etkinliklerimiz ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışımızın en iyi örneğidir. Ramazan’ın güzelliği burada, pişirilen bir kap çorba komşu ile paylaşılıyor. Bugün Osmanlı Mahallesindeyiz. Bu vesile ile hemşerilerimin Kadir Gecelerinin hayırlara vesile olmasını diliyor ve iyi bayramlar temenni ediyorum” dedi.

Mahalleli gençler ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Osmanlı Mahallesine yapılan yatırım ve hizmetler ile ayrı bir yaşam merkezi oluşturulduğunu düğün salonu, kapalı Pazar yeri ve dükkanları ile adeta bir çarşı meydana getirdiklerini sözlerine ekledi.