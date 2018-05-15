Başkan Büyükkılıç, ’Metalden şeyler’ sergisini gezdi

Her zaman Sanatın ve Sanatçının yanında ve yardımcısı olduklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi Hunat Kültür Merkezinde açılan sergi ile çok değişik ama bir o kadar enteresan sanat eserleri ile dolu. 28 eseri tek tek gezerek inceleme imkanı buldum. Çalışmalar metalden oluşması çok değişik bir çalışma olmuş “ dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Heykel Bölüm Başkanı Osman Yılmaz ve öğrencileri bu çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarıların devamını dilediğini sözlerine ekledi.