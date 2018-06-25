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25 Haziran 2018 15:30

Başkan Büyükkılıç: “Milli irade yatırım ve hizmete devam dedi”

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve 27.

Başkan Büyükkılıç: “Milli irade yatırım ve hizmete devam dedi”

25 Haziran 2018 15:30

Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası yaptığı açıklamada, vergisini ödeyen ve bunun karşılığında hizmet alan ve yatırımları gören milli iradenin her zaman olduğu gibi son kararını verdiğini kaydetti.


24 Haziran seçim sonuçlarının çok anlamlı olduğunu sadece bölge ülkeler değil aynı zaman tüm dünya’ya oyları ve kararları ile önemli bir mesaj verdiğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mesajında şunları söyledi:


“Öncelikle huzurlu ve güven ortamında bir seçimde vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Bu bir kez daha deklare edilmiştir. Türkiye yatırımları ile topluma ve insana yapılan hizmetler artık bir bölge hatta dünya ülkeleri arasında önemli bir yer almıştır. Dünya milletlerine dünyanın beşten büyük olduğunu milli irade ile yenilemiştir. İnsan merkezli hizmetler ile ülke geneline ve hattı bölge ülkelerine katkı sağlayacak yatırımlara devam diyen Milli irade artık Türkiye’nin önünün açıldığını adeta haykırmıştır. Türk milleti Sandığa “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” ilkesini özümsediğini oyları ile karar vermiştir. Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye’den yana oy kullanan herkese teşekkür ediyor, bu sonucun başta ülkemize, Kayseri’ye ve Melikgazililerimize hayırlı olmasını diliyorum”


Dünya’nın bir değişim içinde olduğunu ve bu değişimde Türkiye’nin artık rol oynanan değil rol belirleyen bir ülke konumuna geldiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç“Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde tercih ‘Vakit Türkiye Vakti’ olarak belirlenmiştir. Uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olan Türkiye 2023 hedeflerine odaklanmıştır. Ulusal düzeyde devam edecek olan büyümeye, gelişmeye ve yatırımlara belediyeler olarak bizler de hizmet ve yatırımlarımızla destek sağlayacağız. Yerel alanda varlıklarımızı, birikimlerimizi, imkânlarımızı ve ekonomik güçlerimizi birleştireceğiz " dedi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, bundan sonra birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik günü olduğunu sözlerini ekledi.




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