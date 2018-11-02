Başkan Büyükkılıç Mimarsinan Bahçelievler Mahallesini ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Bahçelievler mahallesinde yer alan Bahçelievler Camisi Cuma namazı sonrası mahalle gezesi yaparak mahalle sakinleriyle bir arada bulundu.

Her hafta bir mahalleyi ziyaret ederek hem belediye çalışma alanlarını gezdiklerini hem de mahalle halkı ile beraber olma imkanı bulduklarını belirten Başkan Büyükkılıç “Mimarsinan Bahçelievler düzenli, temiz, gerçekleştirdiğimiz proje ve yatırımlarla günden güne büyüyen ve gelişen bir mahallemizdir. Yeşil alanları, sosyal donatılarıyla özellikle gelişime yatırıma açıktır. Bugün de mahalle halkımız ile bir arada olmak sohbet edip varsa istek ve taleplerini dinlemek üzere mahallemizdeyiz. Ayrıca bu bölgede yapılan yeşillendirme çalışmalarını yerinde görmek istedik. Çocuk oyun sahalarımızda sentetik çim kullanıyoruz. Böylece çocuklarımız çamur ve toz bulutları arasında değil daha nezih alanlarına gönüllerince eğlenmekte ve oyun oynamaktadırlar Her zaman olduğu gibi bugünde bize sahip çıkan destek veren kendilerine hizmet etme imkanı veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Programlara katılanlara lokma tatlısı ve dondurma ikram edildi.