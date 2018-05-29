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29 Mayıs 2018 14:21

Başkan Büyükkılıç Mimarsinan Dere Mahallesinde vatandaşlarla sohbet etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Dere Mahallesinde bulunan Evliyalar Camii’nde teravih namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek Ramazanlarının hayırlı olmasını diledi.

Başkan Büyükkılıç Mimarsinan Dere Mahallesinde vatandaşlarla sohbet etti

29 Mayıs 2018 14:21


Dere Mahallesi ile çevresini gezerek belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, Dere Mahallesi çarşı esnafı ve halk ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. ’Mahallemde iftar var’ etkinliğinin ardından ayrı bir mahallede teravih namazı sonrası bölge halkı ile beraber olduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç; "Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkanı buluyorum. Mimarsinan Dere Mahallesi adeta belediyemizin hizmet yağmuruna tutulan bir yeridir. Son üç yıldır yapılan yatırımlar ile bu bölgeler şehirli olmanın ve büyükşehir de yaşamanın farkına vardılar. Daha doğrusu Melikgazili olmanın farkını yaşıyorlar” diye konuştu.




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