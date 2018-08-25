Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 16:18

Başkan Büyükkılıç, Mimarsinanlılarla bayramlaştı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Merkez Camii’nde öğle namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Başkan Büyükkılıç, Mimarsinanlılarla bayramlaştı

25 Ağustos 2018 16:18


Mimarsinanlılar Kayapul ve Dere Mahallesinin çevresini gezerek belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan çarşı esnafı ve halk ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, "Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkanı buluyorum. Mimarsinan Mahallesi adeta belediyemizin hizmet yağmuruna tutulan bir yeridir. Son üç yıldır yapılan yatırımlar ile bu bölgeler şehirli olmanın ve büyükşehirde yaşamanın farkına vardılar. Daha doğrusu Melikgazili olmanın farkını yaşıyorlar” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç