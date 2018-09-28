Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin konuğu oldu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezince düzenlenen ‘Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongre' katıldı.

Bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini çünkü eğitime ve öğretime önem verdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, eğitim her aşamasında Melikgazi'nin hizmeti, yatırım ve katkısı olduğunu kaydetti.

Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi'nin aslında dünya yönetimi şekillendirdiğini altını çizen Büyükkılıç, “Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezince düzenlenen ‘Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi' çok önemli bir buluşmayı sağlıyor. Çünkü bur tür toplantılar ile aslında siz geleceğinin yöneticileri sunulan tebliğler ile hem bilgilendiriliyor hem de bilinçlendiriliyorsunuz. Kayseri'de olmanız da ayrıca sizler için büyük bir şans ve fırsat çünkü Kayseri sanayi üretimleri açısından önü açık bir şehir ve şu anda bile şehrimizde 3 organize sanayi alanı var. Araba üretimine hazırız derken sadece arsa olarak değil sizlerin sayesinde işgücü olarak da hazırız diyebiliyoruz” dedi.

Okul Müdürü Sezer İnan ise, “Sıradan bir belediyecik anlayışının dışında Melikgazi Belediyesini referans bir belediye yapan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesinin okullara verdiği desteği hiçbir zaman unutmamalıyız. Her okulda mutlaka bir Melikgazi eseri vardır” ifadelerini kullandı.