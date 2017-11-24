Başkan Büyükkılıç Öğretmenler Gününü kutladı

Kutlama programına Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye daire müdürleri ile Melikgazi Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim kursları ile Çocuk Meclisi kurslarında görevli öğretmenler katıldı.

Eğitimin ve eğitimcinin dostu olduğunu, yatırım ve hizmetlerle de

Melikgazi Belediyesinin eğitimin ve eğitimcinin dostu olduğunu; yatırım ve hizmetlerle de her zaman tescillediğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak 2000 yılında Keykubat Mahallesi’nde çok amaçlı ve büyük ölçekli bir park yaparak 24 Kasım Öğretmenler Parkı ismini vermiştik. O günden bugüne kadar yatırım, onarım ve bakım yapmadığımız okul kalmamıştır. Bu yetmediği gibi 12 okul inşa ederek bölge halkının hizmetine sunduk. Bugüne kadar onlarca okulda öğretmenler odası tanzim ve döşemesi yaptık. Okullara açık alan ve kapalı alan spor sahaları, vermiş olduğumuz eğitim kursları, hep eğitim ve eğitimciye yapılan yatırımlardır” diye konuştu.