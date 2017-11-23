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23 Kasım 2017 15:17

Başkan Büyükkılıç: “Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç: “Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”

23 Kasım 2017 15:17


Öğretmenlerin ülke geleceğine yön veren nesiller yetiştirdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Yurdumuzun dört bir yanında her türlü coğrafi şartlarda ve hava şartlarında çocuklarımıza vatan, millet ve bayrak sevgisini, sevgi, saygı, hak ve adalet gibi değerleri öğreten öğretmenlerimizi saygı ile anıyoruz. Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren, milli birlik ve beraberliğin teminatı, gelecek nesilleri sabır ve özveri ile yetiştiren öğretmenler, bugün de aynı inanç ve azimle görevlerini yerine getirmekteler” diye konuştu.


Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitimin ve eğitimcinin yegane dostu ve destekleyicisi olarak en önemli yatırım olan geleceğe yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak açmış oldukları kurslarla, etüt merkezleriyle ve eğitim için anaokulundan liseye varana kadar belediye olarak yaptırılan 12 okul, öğretmenler odası, çevre düzenlemeleri, spor ve konferans salonları, kırtasiye yardımları gibi birçok farklı alanda eğiteme katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.


Başkan Büyükkılıç: “Eğitimi çok önemsiyoruz, çünkü cehaletin düşmanıyız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için canla başla çalışan öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan öğretmenlerimize ise sağlıklı mutlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.




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