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30 Mayıs 2018 09:37

Başkan Büyükkılıç, "Ramazan yardımlaşmaya imkan tanıyor"

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayının özünde birlik, beraberlik ile paylaşma ve yardımlaşma olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç,

30 Mayıs 2018 09:37


Hayırseverlerin desteği ve katkıları ile her gün Hunat Katlı Otoparkında 1.500 kişiye iftar yemeği veren Erciyes Feneri İftar Sofrasını dün akşamki ikram ve destekleri ile hayırsever Başkan Memduh Büyükkılıç oldu.


İftarını açmak için Hunat Katlı Otoparkına gelen vatandaşlara kendi elleri ile yemek dağıtan Başkan Memduh Büyükkılıç “Ramazan ayı toplumda bireylerin birbirleri ile paylaşmanın ve yardımlaşmanın hazını yaşadığı mübarek bir aydır. Bu ayda birlik ve beraberliğin korunması ve devam ettirilmesi için büyük bir çalışma sergilenmektedir. Kısacası ramazan ayı bireylerin kendi kendileri ile bir bakıma nefis muhasebesi yapması yanında, toplum olarak da paylaşma ve yardımlaşma yapmasına imkân tanımaktadır“ dedi.


Erciyes Feneri’nin hayırseverleri hem teşvik ettiğini ve yönlendirdiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, İftar sofrasının şehrin merkezinde olmasından dolayı, her kesimden vatandaşın buluştuğu, kaynaştığı bir sofra olma özelliğini de taşıdığını ve bu anlamlı hizmetlerinden dolayı kendilerini tebrik ettiğini kaydetti.


Ezanın okunması ile birlikte iftarını açan Başkan Memduh Büyükkılıç, yemeğin ardından vatandaşlarla sohbet ederek, dilek ve temennilerini dinledi.




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