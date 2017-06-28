Memduh Büyükkılıç, bugün başlayan mesai ile birlikte belediye çalışanlarının geçmiş bayramlarını atölye tesislerinde, fidanlık tesislerinde, zabıta hizmet binalarında, temizlik garajında ve belediye hizmet binasında kutladı.

Belediye çalışanları olarak biz büyük bir aileyiz

Çalışanların bayram ziyaretlerini daha rahat bir zaman içerisinde gerçekleştirebilmeleri için bayram sonrası ilk mesai günü bayramlaşmayı uygun bulduklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye çalışanlarının birbirleri ile saygı, hoşgörü ve sevgi ile çalışmalarını sürdürdüklerini, bu açıdan Melikgazi camiasının adeta büyük bir aile olduğunu kaydetti.

Daha birçok hizmete beraber imza atacağız.

Büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlar ile diğer sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel faaliyetlerde, çalışanlarının emeğinin olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, beş ilçesi bulunan Kayseri merkez nüfusunun % 50 sine hizmet verildiğini, alan olarak da çok büyüdüğünü ancak iyi bir planlama ve koordinasyon ile hizmetlerin aksatılmadan devam ettirildiğini söyledi.

Sağlık ve mutluluk dilekleri ile

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, referans ve örnek belediyeciliğin temelinde personelin birlik, beraberlik, uyum ve dayanışmasının bulunduğunu bunu daha da artırarak hizmet ve yatırım zinciriyle devam ettireceklerini sözlerine ekledi.