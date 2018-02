Başkan Büyükkılıç, Somuncu Baba İmam Hatip Lisesinde

Somuncu Baba İmam Hatip Eyüp Karakaya, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan ve öğretmenler ile sohbet eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Somuncu Baba İmam Hatip Lisesine kapalı spor salonu inşa ederek hem eğitime hem de spora yatırım ve hizmet verdiklerini kaydetti.

Öğrenciler ile sohbet ederek yaşamından, öğrencilik yıllarından örnekler veren ve okul yıllarındaki anıları paylaşan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, belediye çalışmalarından örnekler vererek şunları söyledi:

"Her köşesinde öğrenme hevesi olan bu mekânlarda sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Sizlerin daha verimli ve başarılı olmanız için biz kent yöneticileri yasalar çerçevesinde her türlü yatırımı yapıyoruz. Melikgazi Eğitim dostu bir belediyedir. Yaptırdığımız 12 eğitim kurumu şu anda hizmet veriyor. Bunun yanında ilçe içerisindeki her okulda Melikgazi’nin hizmet ve yatırımı vardır. Öğretmenler odası, tiyatro ve spor salonları, açık alan spor aletleri, çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları ile eğitim kurumlarımıza sahip çıkıyoruz. 24 Sosyal ve spor tesisimiz ile mahalle gençlerini sporuna teşvik ediyoruz. Eğitilmiş ve bilgi ile donatılmış bir gençliğin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu bilinç ve amaç ile eğitime büyük önem veriyoruz. Özellikle siz öğrencilerimizi takdir ediyor ve gelecek sizlerin diyoruz. Belediye çalışmalarını anlatmak yetersiz kalır sizler zaten bu hizmetlerden günlük olarak yararlanıyor ve bizzat görüyorsunuz"

Öğrenciler ile sohbet sonrası okul hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazan Başkan Büyükkılıç, bu tür bir etkinliğe misafir olmaktan son derece mutlu olduğunu sözlerine ekledi.