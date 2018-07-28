Başkan Büyükkılıç, STK temsilcileriyle buluştu

Melikgazi Belediyesi organizasyonluğunda düzenlenen etkinliğine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, Daire müdürleri, Kayseri’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri katıldılar.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Sözcüsü Ahmet Taş, ev sahipliğinden dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti ve Melikgazi Belediyesinin Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak, işbirliği ve dayanışma içerisindeki hizmet ve yatırım çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Sivil Toplum Kuruluşları ile Melikgazi Belediyesince ortak olarak çalışmalarından örnekler veren Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetler ile Kayseri kültür, sanat, sosyal ve sportif etkinlikleri ufkunu açtığını ve yatırımlarına katkı sağlayarak bir bakıma yön verdiğini söyledi.

Büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlar ile toplumda birlik ve beraberliği vesile olduklarını, sosyal belediyecilik anlayışı ile toplumsal barışa ve huzura katkı sağladıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak şehrin değerlerine önem veriyoruz. Belediye olarak bizler şehrin alt yapı ve fiziki donatımlarını gerçekleştiriyoruz. Okul binaları ve sağlık ocakları inşa ediyoruz. Ancak bu şehrin bireylerine toplum birlik, beraberlik, birlikte yaşama, barış, paylaşma, yardımlaşma, gibi değerleri oluşturmak SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA düşmektedir. Çünkü edebiyat, sanat, bilim, kültür, sportif, eğitim ve toplumsal sosyolojiyi inşa edenler her zaman gönüllü kuruluşların amacı olmuştur. Melikgazi Belediyesi yatırımları ve icraatları ile her zaman sivil toplum kuruluşlarının yanında, yardımcısı ve projelerin destek veya katkı sağlayanı olmuştur. Sonuçta üreten ve kazanan bir şehir Kayseri örnek modeli oluşmuştur. Ne kadar çok üretim ise o kadar da istihdam demektedir. Dolayısı ile Melikgazi yatırımları aynı zamanda şehir ve bölge için lokomotifidir“ dedi.

Başkan Büyükkılıç konuşmasında kültür, eğitim, sağlık ve sosyal belediyecilik çalışmalarını slaytlar eşliğinde bilgiler aktardı ve Belediyenin yol haritası hakkında dolayısı ile şehrin büyüme esasları hakkında ön bilgiler sundu.

Melikgazi Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları toplantısına katılan kuruluşların başkan ve yöneticileri hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler.