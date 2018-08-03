Başkan Büyükkılıç taziye ziyaretinde

Hakkari Yüksekova’da görev yapan Astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete giden ve terör örgütü tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit edilen Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya’ya Allah’tan rahmet ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı dilediğinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, taziye ziyaretinde aile fertleri ile bir süre sohbet ederek, başsağlığı diledi.

Astsubay Serkan Karakaya ve diğer aile fertleri ve yakınları Başkan Memduh Büyükkılıç’ı bu zor günlerinde yanlarında görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdiler.