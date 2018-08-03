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03 Ağustos 2018 12:24

Başkan Büyükkılıç taziye ziyaretinde

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yol güzergâhında mayının patlaması ile şehit olan Astsubay Serkan Karakaya’ın eşi Nurcan Karakaya ile oğlu Mustafa Karakaya’ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç taziye ziyaretinde

03 Ağustos 2018 12:24


Hakkari Yüksekova’da görev yapan Astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete giden ve terör örgütü tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit edilen Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya’ya Allah’tan rahmet ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı dilediğinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, taziye ziyaretinde aile fertleri ile bir süre sohbet ederek, başsağlığı diledi.


Astsubay Serkan Karakaya ve diğer aile fertleri ve yakınları Başkan Memduh Büyükkılıç’ı bu zor günlerinde yanlarında görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdiler.




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