Başkan Büyükkılıç: “Teşekkürler Melikgazililer!”

Belediye yatırım ve hizmetlerin temelini vergiler oluşturduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, özellikle ilçe sınırları içerisinde tarla, arsa ve evleri bulunan mükelleflerin ödemiş olduğu vergilerin yine hizmet olarak kendilerine geri döneceğini kaydetti.

Melikgazi Belediyesi olarak birçok ilk’i başlattıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, kredi kartı ve internet üzerinden vergi ödemeyi 12 yıl önce ilk kez başlatarak yeni bir hizmet anlayışı getirerek hizmet kalitesini artırdıklarını kaydetti.

Emlak vergisinin ödenmesi süresinde mükelleflerin yüzde 13 bilgisayardan, yüzde 87 sinin bizzat belediye gelerek vergilerini ödediğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, tahsil edilen vergilerin yüzde 48 ‘inin kredi kartı ile yüzde 22’sinin internet üzerinden ödenmiş olduğunu geri kalan yüzde 30’sinin ise nakit olarak ödendiğini söyledi.

Vergiler Hizmet Olarak Geri Dönecek

Başkan Büyükkılıç, Emlak vergisini yatırarak vatandaşlık görevini yerine getiren mükelleflere teşekkür ederek, bu vergilerin kendilerine hizmet olarak geri döneceğini sözlerine ekledi.